Минфин РФ разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 30 млрд рублей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 16 октября 2024 г.) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.
При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 8,11% годовых. Спрос на аукционе достиг 33,579 млрд руб.
Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29012 (с погашением 16 ноября 2022 г.) на сумму 10 млрд руб. при объеме предложения в 10 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 9,75% годовых. Спрос на аукционе достиг 26,4 млрд руб.