Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин РФ разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 30 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 июля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Объем предложения составлял 20 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска - 8,11% годовых, сообщили в министерстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 16 октября 2024 г.) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 8,11% годовых. Спрос на аукционе достиг 33,579 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29012 (с погашением 16 ноября 2022 г.) на сумму 10 млрд руб. при объеме предложения в 10 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 9,75% годовых. Спрос на аукционе достиг 26,4 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
3
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
6
Умерла актриса Ирина Бунина
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама