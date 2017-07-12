Будущее мобильного ритейла РФ прояснится после объединения "Евросети" и "Связного"

МОСКВА. 12 июля. /ТАСС/. Попытка сотрудничества двух конкурирующих операторов мобильной связи "Вымпелкома" и "Мегафона" в сегменте мобильного ритейла на базе компании "Евросеть" потерпела неудачу: операторы объявили 12 июля о прекращении совместной деятельности в рамках этого бизнеса.

Хотя основные параметры грядущей сделки уже известны, эксперты пока не берутся прогнозировать, как повлияют на рынок эти изменения, поскольку впереди, вероятно, ждет второй этап - объединение "Евросети" со "Связным".

Бренд "Евросеть" стал одним из самых узнаваемых брендов в 2000-х годах благодаря агрессивной рекламной компании с использованием нецензурной лексики и персоне владельца компании Евгения Чичваркина. Резкими публичными высказываниями и экстравагантным гардеробом он заслужил славу одного из самых скандальных российских бизнесменов. Проблемы у бизнеса Чичваркина начались после обвинений со стороны правоохранительных органов в незаконном импорте мобильных телефонов. Бизнесмен был вынужден продать свою компанию и эмигрировать в Великобританию.

"Мегафон" и "Вымпелком", которым сейчас принадлежит по 50% ритейлера "Евросеть", в среду объявили о подписании полноценного юридически обязывающего документа, согласно которому "Мегафон" консолидирует 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети" (из 4,2 тыс. салонов ритейлера). Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов, у "Мегафона" - более 4 тысяч.

Сделка по разделению "Евросети" требует одобрения регуляторов и будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий. "Мегафон" планирует подать заявление в Федеральную антимонопольную службу о консолидации "Евросети" в ближайшее время, "Вымпелком" также собирается подать заявление в антимонопольное ведомство.

Генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов считает, что сделка "Мегафона" и "Вымпелкома" - важное и знаковое событие, но при этом вполне ожидаемое. "Все к этому шло довольно давно, поскольку понятно, что существовать в условиях двух хозяев невозможно", - пояснил он. Такого же мнения придерживается и глава TelecomDaily Денис Кусков. "Речь о сделке шла давно, и это вполне ожидаемое решение, поскольку компании являются конкурирующими", - отметил эксперт.

При этом кто больше выигрывает в этой сделке, пока сказать сложно, полагает Кусков. По его мнению, увеличение точек продаж "Мегафона" необязательно приведет к росту количества подключений, которых сейчас крайне мало. В результате сделки "Мегафон" станет номером один по количеству точек продаж, отметил Кусков. "Но я не думаю, что это значительно изменит количество подключений. Да, чисто теоретически это возможно, но пока рано говорить о том, к чему это приведет", - уточнил он.

По мнению Анкилова, на МТС (у которого 5,7 тыс. точек продаж на конец первого квартала 2017 года) сделка конкурентов никак не повлияет. "Относительно долгосрочных прогнозов многое зависит, что будет со "Связным". Я думаю, что объединение в конечном итоге состоится, но когда, пока прогнозировать сложно", - полагает эксперт.

В марте этого года глава "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил, что ведутся переговоры о разделении "Евросети". Тогда газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что "Мегафон" выкупит пакет "Евросети" и доведет свою долю в компании до 100%. По данным газеты, "Вымпелком" получит 2 тыс. салонов, но заплатит партнеру чуть больше 1 млрд рублей - в счет долга.

При этом "Евросеть", по данным газеты "Коммерсант", будет объединена со "Связным". Объединенная компания на первом этапе может получить под управление около 5 тыс. салонов: примерно 2,7 тыс. магазинов "Связного" и более 2 тыс. - "Евросети", а в дальнейшем число салонов планируется увеличить до 6 тыс.

Тенденция к сокращению

В последнее время на рынке наблюдается тенденция к сокращению мобильной розницы, напомнил Анкилов. "Сокращение мобильной розницы - это общая тенденция, которая будет способствовать оздоровлению отрасли в долгосрочной перспективе и удержанию абонентской базы", - отметил он.

В декабре прошлого года генеральный директор "Вымпелкома" Шелль Йонсен говорил, что считает избыточным число магазинов в российском мобильном ритейле. По его словам, мультибрендовая модель мобильного ритейла уходит в прошлое, ее сменяет монобрендовая, и такой тренд наблюдается во всем мире. "Вымпелком" будет принимать решение о развитии собственной розницы в России с учетом размера дистрибьюторских сетей. Тогда Йонсен говорил, что оптимальное количество собственных салонов для "Вымпелкома" - 2 тысячи.

О необходимости сокращения мобильного ритейла в России также говорил и президент МТС Андрей Дубовсков. Оператор готов оптимизировать собственную сеть салонов "в ответ на шаги конкурентов", уточнял он. МТС развивает исключительно собственную розницу и не участвует в мультибрендах. В 2014 году оператор прекратил сотрудничество с "Евросетью", в 2015 году - расторг контракт со "Связным".

Судьба "Евросети"

После сделки "Евросеть" продолжит работать на рынке в качестве операционной компании и будет дальше развиваться как розничная сеть. Президент "Евросети" Александр Малис также сообщил, что "Евросеть" продолжит развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг. Компания продолжит сотрудничество со своими партнерами, полностью и в срок выполняя принятые на себя обязательства", - уточнил он.

В то же время в "Вымпелкоме" пояснили ТАСС, что сделка еще не закрыта, и обсуждать дальнейшую судьбу бренда "Евросеть" преждевременно. В пресс-службе оператора добавили, что на данный момент "не могут делать никаких дополнительных комментариев по стоимости", финансовые показатели сделки компании не раскрывают.

Малис отметил, что "Вымпелком" был акционером "Евросети" почти 9 лет, а "Мегафон" - акционер компании уже 5 лет. "Эта была очень интересная совместная работа. Однако в последнее время акционеры по-разному видели наше будущее. Сейчас ситуация разрешилась, и для нас открываются новые перспективные возможности для развития", - отметил он.

По словам Малиса, процесс передачи части помещений "Евросети" "Вымпелкому" "будет длительным и равномерным, поэтому не принесет проблем компании". "Мы не будем сокращать сотрудников - наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей", - добавил он.

По словам Солдатенкова, соглашение позволит сторонам "реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России". "Сделка с "Мегафоном" способствует усилению монобрендовой стратегии "Вымпелком" и позволит удвоить нашу розничную сеть в России", - отметил в свою очередь Йонсен.

История "Евросети"

"Евросеть" до 2008 года принадлежала ее основателю Евгению Чичваркину. Осенью 2008 год он продал ее Александру Мамуту, который, в свою очередь, продал 49,9% компании "Вымпелкому" за $226 млн. В декабре 2012 г. Мамут продал контрольный пакет за 1,07 млрд долларов - по 25% акций получили "Мегафон" и холдинг Garsdale, 0,1% купил "Вымпелком". Летом 2014 года доля Garsdale перешла "Мегафону", сейчас операторы владеют "Евросетью" на паритетных началах - по 50% акций.