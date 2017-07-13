Россию отнесли к категории стран с самой большой продолжительностью кризисов за 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Россия по финансовой модели относится к "автономному классу" стран с уровнем дохода не ниже среднего, для которых характерна самая большая продолжительность кризисов за 10 лет. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования к Международному финансовому конгрессу.

Некоммерческое партнерство "Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" - независимая исследовательская организация [Москва], специализирующаяся на разработке сценарных экономических прогнозов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

"В целом страны, относящиеся к этой модели, характеризуются более слабым развитием финансового сектора. Они также в большей степени подвержены банковским кризисам, чем страны, относящиеся к другим моделям", - говорится в исследовании.

Изучались финансовый сектор 63 государств за 2004-2014 годы, масштаб деятельности финансовых посредников, глубина и стабильность финансовых рынков, охват экономических агентов финансовыми услугами, качественные рыночные показатели конкуренции, концентрации, срочности и долларизации. Выявлены четыре модели финансового сектора: "автономные" [в среднем 5,4 кризисных года за 2004-2014 годы], "перегретые лидеры" [4 кризисных года], "сбалансированные лидеры" [3] и "младшие партнеры" [3,9].

Страноведческие категории

К автономным странам, помимо России, отнесены Нигерия, Венесуэла, Украина, Индонезия, Аргентина, Мексика, Пакистан, Турция, Колумбия, Казахстан, Перу, Уругвай, Коста-Рика, Македония, Филиппины, Румыния. Для них характерно сильное вмешательство государства в финансовый сектор, банко-ориентированный характер финансового надзора, прибыльность и ликвидность банков, опора на собственные финансовые ресурсы в основном благодаря доходам от сырьевого экспорта, ограниченная потребность в посредниках. К этой группе относятся финансовые системы большинства стран с развивающейся экспортно-сырьевой экономикой.

К категории "перегретые лидеры" относятся США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария, Южная Корея, Ирландия, Португалия, Испания, Дания, Исландия. Для этих стран характерны сильные национальные финансовые институты, значительная интеграция в мировые рынки капитала, "пузыри" на рынках ипотеки и недвижимости накануне Великой рецессии. Вмешательство государства в финсектор заметно вследствие преодоления кризиса.

В группу "сбалансированных лидеров" попали Австралия, Новая Зеландия, Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Италия, Франция, Бельгия, Швеция, Германия, Австрия, Греция, Израиль, ЮАР, Малайзия, Таиланд, Китай. В этих странах посредники преобладают над рынками, там сильны национальные финансовые институты, включение в мировые рынки капитала гармоничное, а роль государства в финансовом секторе ограничена.

К "младшим партнерам" отнесены Марокко, Египет, Тунис, Панама, Чили, Бразилия, Индия, Словения, Словакия, Венгрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва. Для этих стран характерна опора на импорт долгосрочных внешних ресурсов и высокое доверие населения к банкам, что обеспечивает приближение к показателям стран-лидеров. Степень вмешательства государства в финансовый сектор оценивается как значительная.

Межгрупповая миграция

Переход стран в группы с более высоким уровнем развития финсектора сопровождается импортом капитала и компетенций из-за рубежа, более тесной интеграцией с финансовыми секторами стран-лидеров, внешний долг накапливается, но при этом устойчивость финсектора возрастает, говорится в исследовании. Этот переход может происходить из-за развития страхования жизни и фондового рынка, а также независимых пенсионных фондов и долгосрочного кредитования.