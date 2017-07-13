Путин: для повышения конкурентоспособности финансового сектора нужны новые технологии

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXVI Международного финансового конгресса "Финансы для развития", отметив необходимость внедрять передовые, отвечающие мировым стандартам технологии, которые повысят конкурентоспособность российского финансового сектора и доступность его услуг для населения.
Текст телеграммы размещен в четверг на официальном сайте Кремля.
"Нужно внедрять передовые, отвечающие мировым стандартам технологии, позволяющие повысить конкурентоспособность российского финансового сектора и доступность его услуг для населения и бизнеса", - говорится в сообщении.
По словам главы государства, важно обеспечить устойчивость банковской сферы, добиваться последовательного снижения инфляции, надежно защищать права потребителей. "Это открывает новые возможности для инвестиционной и предпринимательской активности", - подчеркнул он.
Президент отметил, что конгресс объединяет лидеров бизнес-сообщества, ведущих экспертов, представителей органов государственной власти и является большим событием в деловой жизни страны. Гостям и участникам предстоит обсудить ключевые проблемы отечественной финансовой системы, основные тенденции и перспективы ее развития. "Сегодня от эффективной финансовой и денежно-кредитной политики во многом зависят стабильность и рост национальной экономики, благополучие миллионов наших граждан", - считает Путин.
Он отметил, что в этом году в преддверии конгресса была организована Летняя макроэкономическая школа для молодых российских ученых и экономистов. Президент также выразил уверенность, что такая инициатива принесет реальную отдачу, поможет начинающим специалистам добиваться профессиональных успехов.
XXVI Международный финансовый конгресс (МФК-2017) пройдет в Санкт-Петербурге 13-14 июля. Основной темой станут "Финансы для развития" или дальнейшая стратегия мегарегулятора в условиях нового цикла экономического роста. Также ключевыми темами обсуждений будут международные тренды в банковском регулировании, влияние глобальных рынков на российский финансовый сектор и стабилизация инфляционных ожиданий.