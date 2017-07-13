"Швабе" будет выпускать мониторы системы "Мать и ребенок" от Bionet на своих предприятиях

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и южнокорейская компания Bionet договорились о размещении производства фетального монитора (система наблюдения "Мать и плод") на своих предприятиях и совместном продвижении этого монитора на рынках СНГ. Соглашение о сотрудничестве "Швабе" и Bionet подписали в рамках международной выставки "Иннопром-2017", сообщает пресс-служба холдинга.

"Соглашение подписано генеральным директором предприятия холдинга - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Анатолием Слудных и вице-президентом компании Bionet Co. Ltd. (Bionet) господином Сонг Кван Сеок (Song Kwang Seog). Новый уровень сотрудничества предполагает совместное ведение сбыта, маркетинговой деятельности и сервисного обслуживания фетального монитора, который еще называется монитором "Матери и плода", - говорится в сообщении пресс-службы.

Техника от Bionet помогает контролировать ключевые параметры обоих пациентов в течение беременности и в первом периоде родов. Применение этого монитора в российской акушерской практике позволило в 2,5-3 раза снизить показатели заболеваемости и смертности в перинатальный период. В 2016 году объем российского рынка фетальных мониторов составил более 2 тыс. единиц.

Холдинг "Швабе" разместит производство мониторов от Bionet на Уральском оптико-механическом заводе, что позволит в будущем увеличить объем продаж медицинской техники на 10%. "Локализация производства южнокорейского фетального монитора на производственной базе УОМЗ позволит холдингу расширить линейку неонатального оборудования, осуществить импортозамещение по данному важному продуктовому направлению и на 10% увеличить объем продаж медицинской техники в долгосрочной перспективе", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Компания Bionet работает на международном рынке с 1999 года. Предприятие занимается разработкой и производством кардиологического и диагностического оборудования. Совместный проект УОМЗ и Bionet будет реализован до конца 2017 года.