Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк совершил первую сделку на Шанхайской бирже золота

Экономика и бизнес
13 июля, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Sberbank (Switzerland) AG получил статус международного члена Шанхайской биржи золота в сентябре 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Дочка" Sberbank CIB - Sberbank (Switzerland) AG - начала торговать физическим золотом на Шанхайской бирже золота (SGE), говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Пилотная сделка была проведена в июле, в ее рамках была осуществлена продажа 200 килограммов золотых слитков местным финансовым институтам", - отмечается в сообщении.

Sberbank (Switzerland) AG получил статус международного члена Шанхайской биржи золота в сентябре 2016 года. По оценке Сбербанка, до конца 2017 года в Китай может быть поставлено 5-6 тонн золота.

Как сообщалось, в феврале 2017 года Сбербанк начал торговлю физическими драгоценными металлами в Индии. В текущем году банк планирует поставить на рынок этой страны 20-25 тонн золота.

Первым российским банком, начавшим прямые поставки золота в Китай, стал ВТБ - он получил статус члена Шанхайской биржи золота в октябре 2015 г., а в апреле 2016 г. приступил к поставкам драгоценного металла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
2
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
3
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
4
Участники программы реновации в Москве получат льготы по НДФЛ
5
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиков
Темы дня
Реклама