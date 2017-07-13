Сбербанк совершил первую сделку на Шанхайской бирже золота

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Дочка" Sberbank CIB - Sberbank (Switzerland) AG - начала торговать физическим золотом на Шанхайской бирже золота (SGE), говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Пилотная сделка была проведена в июле, в ее рамках была осуществлена продажа 200 килограммов золотых слитков местным финансовым институтам", - отмечается в сообщении.

Sberbank (Switzerland) AG получил статус международного члена Шанхайской биржи золота в сентябре 2016 года. По оценке Сбербанка, до конца 2017 года в Китай может быть поставлено 5-6 тонн золота.

Как сообщалось, в феврале 2017 года Сбербанк начал торговлю физическими драгоценными металлами в Индии. В текущем году банк планирует поставить на рынок этой страны 20-25 тонн золота.

Первым российским банком, начавшим прямые поставки золота в Китай, стал ВТБ - он получил статус члена Шанхайской биржи золота в октябре 2015 г., а в апреле 2016 г. приступил к поставкам драгоценного металла.