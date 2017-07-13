Глава ВТБ считает "сизифовым трудом" продажу украинских "дочек"

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ТАСС, 13 июля. ВТБ продолжает искать покупателей для своих украинских активов, однако данный процесс является "сизифовым трудом" из-за подхода властей Украины. Такое заявление сделал в четверг в эфире телеканала "Россия 24" президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Мы ищем покупателя, но, мне кажется, при том подходе, который сегодня применяет украинское руководство и Нацбанк, это сизифов труд. Можно сколько угодно этот камень тащить на гору, но потом власти будут нас отправлять обратно. Сегодня мы ищем покупателя и одновременно проводим политику сокращения наших издержек, нашего бизнеса там, будем дальше смотреть", - сказал он.
Ранее глава ВТБ уже заявлял, что группа нашла покупателей для украинского актива, но сделки были сорваны из-за позиции Нацбанка Украины.
В марте 2017 г. президент Украины Петр Порошенко сроком на год ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).