Медведев: в кабмине понимают чувствительность темы ЖКХ для граждан

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал тему бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство очень важной для каждого человека.
После заседания правительства в четверг глава кабмина провел очередное за последние дни совещание о расходах бюджета в 2018 году и в плановый период 2018-2020 годов. "Сегодня мы определимся с расходами на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство. Это, действительно, очень важная тема для каждого человека", - сказал Медведев, отметив, что в правительстве понимают чувствительность изменений в этой сфере, особенно финансовых.
Ранее на этой неделе Медведев проводил совещание о расходах бюджета в ближайшую трехлетку на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов РФ, а также физкультуру, спорт и молодежную политику. Проект федерального бюджета должен быть внесен правительством в Госдуму до 1 октября.