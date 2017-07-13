На Лебединском ГОКе в присутствии Путина запустят новый цех

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В Белгородской области на Лебединском ГОКе 14 июля в присутствии президента России Владимира Путина будет запущен цех по производству горячебрикетированного железа.
"В преддверии Дня металлурга президент РФ посетит Лебединский горно-обогатительный комбинат, отмечающий свое 50-летие, где в его присутствии состоится пуск третьего цеха по производству горячебрикетированного железа, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Также запланировано общение с трудовым коллективом предприятия".
Путин проведет отдельную встречу с губернатором Евгением Савченко. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что в этот день президент пообщается во время поездки в Белгородскую область с участниками стройотрядов.
Лебединский ГОК - крупнейшее в РФ и СНГ предприятие по добыче и обогащению железной руды.