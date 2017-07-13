Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Яндекса"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении с 14:47 мск торгов обыкновенными акциями "Яндекса" в режиме основных торгов Т+ в виде дискретного аукциона. Об этом говорится в сообщении биржи.

Как отмечается в сообщении, торги переведены в данный режим в связи с ростом котировок акций компании более чем на 20%.

В остальных режимах торги проводятся согласно установленному регламенту, уточнили на бирже.

Акции "Яндекса" растут на фоне новости об объединении бизнеса по онлайн-заказу поездок с агрегатором Uber. В частности, "Яндекс" и Uber создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. К новому предприятию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость СП оценивается в $3,725 млрд. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.