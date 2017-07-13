ЦБ не будет рассматривать повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ не будет рассматривать повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас не видим каких-либо отклонений в понимании рынком наших перспектив. Могу сказать, что мы не рассматриваем повышение ставки (ключевой ставки ЦБ - прим. ТАСС)", - сказала она.

В марте этого года совет директоров Банк России впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых. На июньском заседании ключевая ставка ЦБ РФ опустилась до 9% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 года.