Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Внешний долг России по состоянию на 1 июля вырос с начала 2017 года на 3%, до $529,62 млрд, сообщается в материалах ЦБ.

Основная доля внешнего долга пришлась на негосударственные небанковские сектора экономики. Так, их совокупный внешний долг на 1 июля составил $351,58 млрд, что на 2,43% выше, чем в начале года.

В том числе внешний долг органов государственного управления с 1 января увеличился на 20,5%, до $47,22 млрд, долг банковского сектора сократился на 4,8%, до $113,68 млрд, долг Центробанка вырос на 38,9%, до $17,14 млрд.