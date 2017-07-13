Эксперты: в РФ настал переломный момент в развитии технологического бизнеса в вузах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Переломный момент в процессе внедрения технологического предпринимательства в вузах - создания бизнеса на основе инновационных идей в стенах университетов - наступил в России. К такому мнению пришли участники панельной дискуссии "Развитие технологического предпринимательства на базе университетов", которая прошла в четверг на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

В начале июня 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки совместно с рядом министерств и ведомств разработать "дорожную карту" по развитию технологического предпринимательства в высших учебных заведениях. Сейчас для тиражирования этой практики уже выделены несколько вузов, которые смогут поделиться своим опытом по созданию инновационных предприятий с другими учебными заведениями.

"Сейчас, возможно, есть у нас некий переломный момент для развития предпринимательства в вузах. Для решения проблем запускается активная работа по системной поддержке этого направления. К 1 сентября будет подготовлена "дорожная карта" по развитию техпредпринимательства в вузах, в течение года будет реализовываться программа на пилотных площадках и далее, отработав на пилотах, эта программа будет масштабироваться по всем ведущим образовательным площадкам, чтобы обеспечить вовлечение всей страны", - сказал руководитель проектов проектного центра Открытого правительства Иван Жидких.

Обстановка в вузах

По его словам, "вузами-учителями", которые будут делиться опытом создания инновационных предприятий, выступят Московский государственный университет, Новосибирский государственный университет (НГУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Уральский федеральный университет (УрФУ) и Томский консорциум, куда войдут крупнейшие томские вузы, в том числе Томский государственный университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Жидких отметил, что сейчас невозможно выделить лидера среди вузов по созданию технологического бизнеса, поэтому нет и точного рейтинга внедрения техпредпринимательства в образовательных учреждениях. "Вузы находятся на разных стадиях. По инновационной деятельности вузы отчитываются, о финансировании, результатах и так далее. Но, например, показатель (количества - прим. ТАСС) стартапов подсчитать уже сложно, так как люди, обучающиеся на специализированных курсах при вузе, создают личные стартапы, которые выявить сложно", - отметил он.

По словам экспертов, существует несколько форм технологического предпринимательства в вузах. Советник ректора НГУ Леван Татунашвили считает, что это, прежде всего, создание высокотехнологичных стартапов. "Есть специфика, которая отличает именно Новосибирск, потому что многие вузы сейчас заявляют стартап как диплом, предпринимательство как самоцель. <…> Мы говорим о том, что это должна быть база для воспитания высокообразованных, фундаментальных специалистов в области физики, химии, биологии и математики, с навыками предпринимательства, которые смогли бы в дальнейшем создавать высокотехнологичные стартапы", - сказал он.

Начальник управления инновационного маркетинга УрФУ Надежда Терлыга главным направлением деятельности назвала не только обучение ведению бизнеса, но и позиционирование самого вуза как предпринимательского субъекта.

"Об этом говорят цифры. За последние четыре года доход от инновационной деятельности УрФУ суммарно составлял в среднем от 800 млн до 1,5 млрд руб. в год. Это происходит за счет развития инновационных и инжиниринговых центров, малых инновационных предприятий и за счет определенных грантов на развитие инфраструктурных вещей. Тем самым университет, имея большую базу и большое количество региональных партнеров (это все предприятия Свердловской области) реализует в контексте государственно-частного партнерства проекты, нацеленные на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и соответственно получения дохода", - сказала она.

Инициативы по техпредпринимательству

Разрабатывать "дорожную карту" по развитию технологического предпринимательства в высших учебных заведениях поручено Минобрнауки совместно с Минэкономразвития, Минфином, экспертным советом при правительстве, Фондом содействия инновациям, АО "Российская венчурная компания" и бизнес-объединениями. Планируется, что для координации существующих мер поддержки инновационных проектов создадут единый информационный ресурс, где соберут всю информацию о существующих мерах поддержки инновационных проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Срок выполнения поручения - 1 сентября. Также указанные ведомства должны до 1 декабря проработать механизмы финансирования реализации дорожной карты до 2022 года. Кроме того, Минобрнауки поручается рассмотреть возможность учета в качестве выпускных квалификационных работ создание студенческих стартапов.

По данным Открытого правительства, в 2011-2016 годах было создано около 3 тыс. малых инновационных предприятий при вузах и научных институтах. За 2010-2015 годы заявки на статус участника в фонд "Сколково" подали около 10 тыс. стартапов. Сейчас в России суммарное число микропредприятий находится на уровне 1,8 млн единиц без заметной тенденции к росту этого показателя в течение последних нескольких лет. Более 60% микропредприятий осуществляют деятельность в области оптовой и розничной торговли, а также различных операций с недвижимым имуществом, которые нельзя отнести к высокотехнологичным направлениям деятельности.