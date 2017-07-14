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"Известия": Роскачество выяснило, что почти 20% молочного шоколада не соответствует ГОСТу

Экономика и бизнес
14 июля, 4:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам пресс-службы ведомства, необходимо внести в технический регламент Таможенного союза норму содержания какао-продуктов и молочного жира в этих кондитерских изделиях

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© AP Photo/Stephanie Nano

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Роскачество исследовало 41 марку популярного у россиян молочного шоколада, семь образцов не прошли тест на соответствие ГОСТу. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Елены Саратцевой первому замминистра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову, которое имеется в распоряжении издания.

"(Исследованные плитки - прим. ТАСС) не соответствуют идентификационным признакам ГОСТа и не являются молочным шоколадом. Использование наименования "молочный шоколад" на такой продукции вводит потребителя в заблуждение", - заявила Саратцева.

"В целях повышения качества промышленной продукции, производимой в РФ, предлагаем ускорить принятие технического регламента, устанавливающего идентификационные признаки на кондитерскую продукцию", - добавила она.

Согласно действующему законодательству, обязательными являются лишь требования к безопасности продуктов питания, которые содержатся в технических регламентах. Качество продуктов регулируется добровольными государственными стандартами (ГОСТ) или техническими условиями (ТУ) - стандартами, которые принимают сами производители. Однако Минсельхоз может инициировать изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", что может обязать производителей соблюдать нормы содержания определенных ингредиентов для соответствия названию продукта.

"Что такое молочный шоколад, сколько какао-продуктов и молочного жира необходимо, чтобы продукт мог называться шоколадом, - такие идентификационные признаки должны быть введены на уровне не добровольных ГОСТов, а технических регламентов Таможенного союза. Подобная практика уже успешно реализована для молочной продукции", - сказали газете в пресс-службе Роскачества. В материалах ведомства, как пишет издание, указывается, что российский потребитель примерно в 25% случаев рискует купить вместо шоколада шоколадный продукт, который содержит вместо какао-масла растительные жиры.

В Минсельхозе изданию подтвердили получение письма Саратцевой, пояснив, что сейчас дополнительные требования к шоколадной продукции в рамках работы ЕЭК разрабатывает Белоруссия.

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