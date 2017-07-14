"Известия": агростраховщики оценили возможные потери от неурожая в 2,6 млрд руб.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Убытки российских сельхозпроизводителей из-за неурожая в этом году могут составить 1,8-2,6 млрд рублей, однако из этих средств лишь 0,6-1 млрд застрахованы и могут быть возмещены. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова.

"Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты", - сказал изданию Биждов.

Согласно данным Банка России, за первый квартал 2017 года было заключено на 20% меньше договоров страхования сельскохозяйственных рисков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего 84 договора из более чем 20 тысяч были заключены с господдержкой, пишут "Известия". По сведениям издания, по итогам квартала страховые премии составили в общей сложности составила 908 млн рублей (в том числе 598 млн - по господдержке). Это меньше, чем годом ранее, когда господдержка составляла более 1 млрд рублей из общего объема премии менее 1,3 млрд.

Программа господдержки аграриев, по которой государство субсидирует страховые платежи, действует в России с 2013 года. С начала 2017 года субсидии выделяются напрямую регионам, которые самостоятельно определяют направления и объемы расходования средств.

Предыдущий регламент утратил свою силу, однако новый не наделил Минсельхоз полномочиями, необходимыми для начисления субсидий. По данным союза, уже 45 регионов были вынуждены отказаться от оформления бюджетных субсидий на агрострахование.

Ранее союз начал обсуждать с Минсельхозом возможность установления минимального порога средств, направляемых на агрострахование, в составе единой субсидии. Также организация предлагает отменить в договорах сельхозстрахования с господдержкой порог гибели урожая в 20%, при котором сельхозпроизводитель получает страховую выплату.