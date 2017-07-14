Щеголев: государство должно ввести "правила дорожного движения" в цифровой экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Банки и другие компании, участвующие в построении "цифровой экономики", должны с помощью государства создать общую инфраструктуру для хранения и распространения данных, которая в дальнейшем позволит российским компаниям успешно конкурировать на внешних рынках, заявил помощник президента Игорь Щеголев в рамках Международного финансового конгресса.

По данным Банка России, более 70% банков намерены инвестировать в цифровые финансовые технологии в ближайшие три-пять лет. При этом банковское сообщество становится владельцем огромного массива данных, который в новой экономике является основной ценностью.

"Надо определиться, какие вещи лучше делать в складчину и на чем дальше выигрывать и конкурировать не только на нашем, но и на внешнем рынке. Сэкономив на этом ресурсе и создав вещи инфраструктурные, мы сможем потом выходить на внешний рынок так", - сказал Щеголев. Он привел пример Китая, где регулятор сначала закрыл внутренний банковский рынок и вырастил национальных чемпионов, которые потом стали конкурентоспособными и на мировых рынках.

"Мы в другой среде находимся, мы не будем закрываться, но мы можем сконцентрировать ресурсы на направлениях главного удара, чтобы быть конкурентоспособными не только между собой, но и на глобальной арене. Что касается общих принципов - надо вводить правила дорожного движения. Построение таких правил и есть задача государства", - сказал Щеголев.

Регулировать технологии бессмысленно

По его словам, пока неясно, как данные могут обрабатываться и как обеспечить их защиту, было бы неразумно сейчас раскладывать их по нескольким системам и потом заниматься обеспечением безопасности каждой из них. При этом определенные данные должны предоставляться в рамках общедоступной инфраструктуры, созданной с участием государства.

"Долго дискутировали на эту тему и пришли к выводу, что идентификация - это все-таки государственная функция. Биометрические данные уже накапливаются им, биометрические персональные данные уже защищены законодательством. Если возникают какие-то сервисы инфраструктурные, их разумно делать через нашу кооперацию", - сказал помощник президента, подчеркнув, что необходимо создать доверие между всеми участниками процесса.

По словам заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, которая отвечает за новые технологии, поиск золотой середины между интересами государства, бизнеса и населения является главным вопросом, который ставит перспектива развития цифровой экономики перед регулятором и банками.

Скоробогатова подчеркнула, что при создании инфраструктурных проектов нужно избегать дублирования функций разработчиков, операторов и участников новых информационных систем. Она согласилась с Щеголевым, что общенациональная инфраструктура может решить общие для всех задачи и привела в пример создаваемую при участии ЦБ единую систему биометрии и идентификации.

"Нам нужно строить систему, которая позволит гражданам и государству иметь единый источник информации, но при этом банки в своих целях, которые не противоречат единой платформе, смогли бы использовать его в рамках своих бизнес-моделей", - подчеркнула Скоробогатова. Она добавила, что излишнее регулирование может подавить развитие технологий.

"Мы не способны и не должны регулировать технологии, это бессмысленно. То, что мы должны делать как регулятор и как государство - это выявлять новые зоны риска и понимать, как регулировать и имплементировать риски в той или иной области", - подчеркнула она. При этом обеспечение безопасности и защита интересов граждан является третьим вызовом, который стоит перед банками и регуляторами.

Риски в онлайн-банкинге

Регулирование новых рисков, связанных с разработкой и внедрением современных финансовых технологий, получит, по словам Скоробогатовой, название "регтех". При этом сами технологии, по ее мнению, регулировать нельзя.

"Мы должны понимать, как в новых бизнес-моделях, которые банки сейчас выстроили и будут строить, эти новые риски проявятся и именно к ним предъявлять требования", - пояснила она значение нового термина. Новые риски будут в том или ином виде включаться в существующую нормативную базу ЦБ.

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев привел пример уже существующего риска, которому подвержены частные клиенты банков. По его словам, действующие системы онлайн-банкинга не содержат механизмов, позволяющих АСВ своевременно выплачивать компенсации физлицам в случае наступления в банке страхового случая (введение моратория на удовлетворение требований кредиторов либо отзыв лицензии - прим. ТАСС).

"Если встанет онлайн-банк, в котором у нас не будет никакой "первички" (первичной документации клиента - прим. ТАСС), для нас это будет крайне сложно. По скриншотам с мобильных устройств мы с большой долей вероятности выплачивать сразу точно не сможем. Пока у нас законодательно никакой защиты в этом плане нет", - сказал Исаев.

Он пояснил, что если клиент оформлял зачисление средств на счет в банке традиционным способом, агентство с помощью силовых структур находит материальные носители информации о размещенных в проблемных банках средствах физических лиц, с которыми оно может сравнивать документы, предоставляемые клиентами для получения выплат АСВ. Однако это невозможно, если вклад или счет был открыт в системе онлайн-банкинг и затем в самой кредитной организации "упадет" база данных. Глава АСВ предложил заранее описать превентивное решение этой проблемы.

"Логика подсказывает, что хотя бы раз в квартал вкладчик должен получить на бумаге выписку из онлайн-банка, она должна у него храниться", - сказал он.