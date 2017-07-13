Под прессингом прогресса: убьют ли современные технологии традиционный банкинг

Главы крупных российских банков на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге обсудили давление новых финансовых технологий на традиционный банкинг. По мнению одних банкиров, необходимость инноваций заставляет банки трансформироваться, а тем, кто не может или не успевает это сделать, грозит уход с рынка. Другие утверждают, что финтех никогда не придет на смену классическим услугам банков. Но все сходятся во мнении, что современные технологии сделают банки более эффективными и клиентоориентированными.

Не обижайте больших

"Объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широк, что на сегодняшний день традиционный банкинг просто уже ушел в историю", - такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, под давлением современных инструментов банки уже меняются: люди стали доверять голосовым сервисам вроде Siri для проведения платежей, а в банкоматах начали появляться функции распознавания лиц и сканирования отпечатков пальцев.

При этом он отметил, что крупным банкам сложнее адаптироваться к современным требованиям, чем небольшим организациям. "Внедрение цифровых технологий - это большой вызов, если не ответим - уйдем с рынка", - такую перспективу обозначил Греф.

Кроме того, банки сталкиваются и с другой угрозой - меняется поколение клиентов. Греф подчеркнул, что основными пользователями банковских продуктов становятся миллениалы (поколение родившихся после 1981 года - прим. ред.). "Они безжалостно выбирают то, что им удобнее. И с ними, в отличие от регуляторов, договориться будет невозможно. Самые строгие наши судьи - наши клиенты", - сказал глава Сбербанка.

Он также подчеркнул, что среди этой возрастной группы 96% считают самым важным устройством в их жизни смартфон, они вдвое чаще используют устройства самообслуживания, чем другие клиенты.

Государство финтеха

Во время своего выступления Греф заявил, что Россия обгоняет западные страны в развитии финансовых технологий. По его словам, 43% российских пользователей интернета используют финтех-сервисы. Выше - только показатели в Китае (69%) и Индии (52%). Для сравнения - в Германии и США только 35% интернет-пользователей доверяют финансовым сервисам.

С ним согласен и председатель совета директоров Тинькофф банка Олег Тиньков: "Уровень российского финтеха или банковских IT-технологий намного выше, чем в Англии и США. Даже китайцы не сделали банк с одним офисом, который обслуживает 6 млн клиентов - это сделали мы, россияне. Этим нужно гордиться. Поэтому финтех, если где-то и есть, то в России".

В числе таких высокотехнологичных компаний, кроме Тинькофф банка, он назвал Сбербанк, Qiwi, Центр финансовых технологий и "Яндекс.Деньги".

"Зонтик" от технологий

При этом, в отличие от Грефа, Тиньков не опасается давления современных финансовых инструментов на отрасль: "Финтех никого нигде не победил. Это была жажда внимания и жажда денег. Так что глобального успеха я не видел".

По его мнению, единственный сервис, который IT-стартапы могут "отобрать" у банковского бизнеса - это платежи и переводы. "Но в другие виды банковского бизнеса финтехи не пойдут - потому что там нужны знания, технологии и капиталы", - заверил Тиньков.

Дополнительной "страховкой" для традиционного банкинга является большое количество нормативных актов, которые регулируют этот бизнес. Греф признал, что пристальный надзор регуляторов является "зонтиком", который защищает банкиров от конкуренции со стороны финтеха. Но предостерег: "Когда Google, Apple и Amazon придут на нашу площадку - вот тогда у нас будут реальные проблемы".

Председатель правления ЮниКредит банка Михаил Алексеев также не считает "угрозу финтеха" очень большой. Он отметил, что новые стартапы появляются часто и в большом количестве, но многие из них быстро забываются. Банкир сравнил ситуацию с приложениями для смартфонов - например, в App Store более 2 млн приложений, но люди все равно используют только 10-20 самых основных.

Не бояться, а использовать

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что проникновение технологий можно и нужно применять на пользу "консервативных" банков.

"Взаимодействие банков и финтеха - это движение в одностороннем направлении. Чтобы финтех-стартапы добились успеха, им критически необходимо взаимодействие с банками. Им нужно или вступить в партнерство с банком или самим стать банком", - отметил Алексеев.

"Банки были, есть и будут, они могут впитать в себя технологии, взять у них все лучшее", - резюмировал Алексеев.

Сергей Круглов