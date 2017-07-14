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"Газпром" создал комиссию по долгам за газ в России

Экономика и бизнес
14 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В задачи комиссии входит мониторинг задолженности потребителей регионов РФ, выработка предложений и мер по ее сокращению, указали в холдинге

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Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков

Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" принял решение создать комиссию по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке РФ, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Председатель совета директоров Виктор Зубков возглавил данную комиссию. Также в ее состав вошли член Совета Федерации Александр Бабаков, которой стал зампредседателя комиссии, заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, первый заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Николай Дубик, руководитель секретариата аппарата правления "Газпрома" Николай Кругликов.

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"Комиссия создана для дополнительной координации усилий "Газпрома" по улучшению ситуации с платежами за поставленный газ. В задачи комиссии входит мониторинг задолженности потребителей регионов РФ, выработка предложений и мер по ее сокращению", - отмечается в сообщении.

Комиссия будет представлять результаты своей работы в совет директоров "Газпром" не реже одного раза в полугодие.

По итогам годового собрания акционеров "Газпрома" 30 июня Виктор Зубков заявил, что долги за газ в РФ с начала года выросли на 22%, до 196 млрд руб. на 1 июня. Первой проблемой он при этом назвал неисполнение обязательств некоторых регионов по подготовке потребителей к приему газа.

Он отметил, что только 11 субъектов РФ, среди которых Белгородская, Кемеровская, Курская, Омская, Пензенская, Тюменская и Ярославская области, Калмыкия, Мордовия, Чувашия и Санкт-Петербург, с 2005 г. по 2016 г. полностью выполнили обязательства по подготовке потребителей к приему газа.

В связи с этим при определении объема инвестиций в газификацию субъектов РФ "Газпром" учитывает уровень их платежной дисциплины.

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