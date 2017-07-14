Путин: антидемпинговые расследования против металлургов РФ - часть конкурентной борьбы

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Антидемпинговые расследования против российских металлургов являются частью конкурентной борьбы других стран против России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорили про нашу металлургическую отрасль. Россия за последнее время вложила в развитие металлургической промышленности с 2000 г. 4 трлн руб. У нас появилась "белая металлургия". Я, когда первый раз пришел, я подумал, что я в больничной палате нахожусь", - сказал он в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Как только появился такой конкурент (в лице РФ), у нас возникло только в ближайшем окружении 17, а всего их больше 30 так называемых антидемпинговых расследований", - продолжил Путин. "А что это такое? Это инструмент борьбы с вами. Инструмент борьбы с вами кого? Ваших конкурентов", - сказал Путин.