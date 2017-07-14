Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: антидемпинговые расследования против металлургов РФ - часть конкурентной борьбы

Экономика и бизнес
14 июля, 20:13 UTC+3 область) 14, июля. /ТАСС

Российский лидер отметил, что с 2000 года в развитие металлургической промышленности было вложено 4 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Антидемпинговые расследования против российских металлургов являются частью конкурентной борьбы других стран против России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорили про нашу металлургическую отрасль. Россия за последнее время вложила в развитие металлургической промышленности с 2000 г. 4 трлн руб. У нас появилась "белая металлургия". Я, когда первый раз пришел, я подумал, что я в больничной палате нахожусь", - сказал он в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Как только появился такой конкурент (в лице РФ), у нас возникло только в ближайшем окружении 17, а всего их больше 30 так называемых антидемпинговых расследований", - продолжил Путин. "А что это такое? Это инструмент борьбы с вами. Инструмент борьбы с вами кого? Ваших конкурентов", - сказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
5
"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве
6
Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск
7
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
Темы дня
Реклама