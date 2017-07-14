АСВ выявило в Татфондбанке недостачу имущества на 41 млрд рублей

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации имущества в Татфондбанке выявило недостачу на 40,9 млрд рублей, сообщается в материалах агентства.
По данным АСВ, наибольшая сумма недостачи приходится на расчеты по заключенным хозяйственным договорам и договорам цессии на сумму около 26,6 млрд рублей (65% от общей недостачи). На подтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам приходится около 8,2 млрд рублей (20%), на задолженность по кредитам - 6,1 млрд рублей (15%).
Кроме того, в ходе инвентаризации АСВ выявило имущество в количестве 373,6 тыс. единиц (банковское оборудование, оргтехника, мебель), не учтенное на балансовых счетах банка.
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42-е место в банковской системе РФ.