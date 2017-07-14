Honda отзывает около 1,2 млн автомобилей из-за опасности возгорания аккумулятора

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda отзывает в США около 1,2 млн автомобилей, подверженных опасности возгорания аккумулятора. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским филиалом компании.

Отзыв касается автомобилей модели Honda Accord, произведенных в 2013-2016 годах. Как выяснили в Honda, в указанных авто в результате заводского дефекта существует опасность возгорания аккумулятора в случае попадания в него грязи или пыли.

"Сведений о том, что из-за неполадки кто-либо пострадал, нет", - подчеркнули представители автоконцерна. Honda обязуется устранить неисправность бесплатно.

В январе этого года сообщалось, что концерн отозвал около 772 тыс. автомобилей в США из-за неисправностей подушек безопасности производства японской фирмы Takata.