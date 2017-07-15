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В Georgian airways заявили, что проблема с Жуковским не имеет отношения к компании

Экономика и бизнес
15 июля, 17:32 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 15, июля. /ТАСС

Генеральный директор авиаперевозчика Гиви Давиташвили отметил, что вопрос о полетах "Уральских авиалиний" - это тема переговоров властей Грузии и России

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ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Ограничение Минтрансом РФ количества выполняемых грузинской авиакомпанией Georgian airways рейсов в Москву и тема несогласованности полетов российских "Уральских авиалиний" из подмосковного Жуковского в Тбилиси никак не связаны. Об этом заявил в субботу журналистам в Тбилиси генеральный директор Georgian airways Гиви Давиташвили.

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Он отметил, что "вопрос с полетами из подмосковного Жуковского - это тема переговоров авиационных властей Грузии и России, и Georgian airways здесь не причем". По его словам, "соглашение о частоте полетов грузинской и российских авиакомпаний по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси уже давно согласовано, подписано сторонами, получены все разрешения".

В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии корреспонденту ТАСС никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, заявив, что "официальная позиция ведомства будет обнародована в понедельник".

В субботу Georgian airways сообщила о том, что российские авиационные власти неожиданно известили компанию об упразднении четырех из 21 рейсов в направлении Тбилиси - Москва. По данным Минтранса РФ, ограничения количества полетов Georgian airways были введены в связи с тем, что с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

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