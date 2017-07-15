МИД Марокко: Россия обеспечивает 15% потребностей королевства в газе

РАБАТ, 15 июля. /ТАСС/. Марокко может стать входными воротами для России в Африку. Об этом, как передает в субботу информационное агентство Maghreb Arab Press, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества североафриканского королевства Насер Бурита по итогам завершившейся в Москве очередной сессии межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-технологическому сотрудничеству.

"Марокко может стать входными воротами для России в Африку и предоставить ей новые перспективы для совместного продвижения в другие регионы", - отметил глава МИД. Он подчеркнул, что королевство является "главным инвестором в Западной Африке, а марокканские компании и банки, действующие в многочисленных африканских странах, пользуются доверием".

По словам Буриты, "Марокко и Россия имеют общее стремление и дальше укреплять двусторонние отношения, придать им стратегический размах".

Министр подчеркнул "огромный интерес России придать конкретное содержание двусторонним отношениям, упрочнять углубленное стратегическое партнерство и реализовать соглашения, подписанные во время визита короля Мухаммеда VI в Москву в марте 2016 года".

Министр отметил достижения торгового обмена между Марокко и Россией в таких традиционных секторах как помидоры, цитрусовые, рыбы, нефть и газ. "Марокко обеспечивает 35% потребностей РФ в томатах и 20% - в рыбной продукции, в то время как Россия обеспечивает 15% потребностей Марокко в газе", - сообщил Бурита.

Глава МИД королевства подчеркнул, что Марокко хочет, чтобы Россия вошла в десятку его наиболее крупных торговых партнеров.