Путин обсудит с Трутневым подготовку к Восточному экономическому форуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с вице-премьером Юрием Трутневым и обсудит с ним развитие Дальнего Востока и подготовку к Восточному экономическому форуму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Имеется в виду обсудить [на встрече Путина и Трутнева] и сентябрьский [Восточный экономический] форум, который будет традиционно во Владивостоке", - отметил он. Песков напомнил, что в форуме примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По словам представителя Кремля, еще одной темой встречи станет развитие Дальневосточного региона России.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край заключил 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.