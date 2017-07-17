Квартал с многоэтажными домами из дерева может быть возведен в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Москве появится пилотный квартал с многоэтажными домами из современных деревянных материалов в рамках развития деревянного домостроения в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Минпромторг совместно с Минстроем курирует развитие деревянного домостроения в России. Это может стать одной из мер по активизации внутреннего спроса на древесину, по которому мы отстаем от других стран, отметил чиновник.

"Одним из самых активных участников в продвижении деревянных домов могу назвать группу "Сегежа" (один из активов АФК "Система" - прим. ред.). Совместно с этой компанией и правительством Москвы мы работаем над пилотным проектом по строительству многоэтажного эко-квартала", - сказал замминистра.

Сроки реализации проекта и другие подробности пока не уточняются. В компании "Сегежа" отказались от комментариев.

Одна из проблем деревянных материалов - это их недолговечность и неустойчивость к огню и воде. Однако в Минпромторге заверяют, что современные материалы для деревянного домостроения могут быть ничем не хуже бетона.

"В России уже созданы площадки по производству деревянных материалов с уникальными строительными свойствами, которые не уступают традиционным материалам. Например, перекрестно-склеенная древесина (CLT), которая активно используется во многих странах для строительства многоэтажных домов... Ущерб зданиям из современных деревянных материалов при пожаре не выше, чем бетонным, скорее, наоборот", - пояснил он.

Для стимулирования потребителей приобретать дома из деревянных материалов ведется обсуждение льготного кредитования. Предполагается, что государство будет субсидировать часть процентной ставки по кредиту под приобретение деревянного жилья, сообщил замглавы Минпромторга.