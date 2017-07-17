Сборы от акцизов на крепкий алкоголь с начала года выросли на 30%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рост сборов от акцизов на крепкий алкоголь с начала 2017 года составил 30%, сообщил в Совете Федерации замминистра финансов Владимир Колычев.

"Приличное снижение теневых практик видим на рынке алкоголя, мы это можем заметить и по росту акцизов на крепкий алкоголь, в этом году с начала года (выросли - прим. ТАСС) почти на 30%", - сказал он.

Кроме того, с начала года выросла почти на 11% собираемость НДС, добавил Колычев. "При том, что его база макроэкономическая, то есть внутренний спрос растет на 6-7%", - отметил замминистра.

В целом, по его словам, в 2016 году налоговые доходы бюджета выросли на 0,5% от ВВП по сравнению с 2014 годом.