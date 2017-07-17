АСВ выявило в Интехбанке недостачу имущества более чем на 619 млн руб.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в ходе инвентаризации имущества казанского Интехбанка недостачу на 619,04 млн руб. Об этом говорится в материалах агентства.

Наибольший объем недостачи - около 53% - приходится на неподтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам, еще 38% - на расчеты по заключенным договорам цессии и сделкам РЕПО. Кроме того, 7% недостачи представляют собой неподтвержденную задолженность по кредитам, еще 2% - объекты недвижимого имущества, право собственности по которым не оформлено, отмечает АСВ.

"По результатам выявленной недостачи конкурсным управляющим проводится работа по поиску имущества", - отмечает АСВ.

Банк России отозвал лицензию у Интехбанка 3 марта 2017 г. за утрату капитала. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на момент отзыва лицензии занимала 138 место в банковской системе РФ. Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом 12 апреля.