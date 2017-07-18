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Медведев в Великом Новгороде обсудит проекты Национальной технологической инициативы

Экономика и бизнес
18 июля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В мероприятии примут участие Аркадий Дворкович, Андрей Белоусов, Ольга Васильева, Максим Орешкин, а также руководители ведомств, главы профильных предприятий и организаций

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник в Великом Новгороде заседание президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Как сообщили в пресс-службе правительства, участники заседания обсудят реализацию проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), в том числе в Новгородской области, финансовое и нормативное обеспечение НТИ, создание центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Заседание пройдет на площадке политехнического колледжа при Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. В мероприятии примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители ведомств, главы профильных предприятий и организаций.

Также Медведев осмотрит выставку "Национальная технологическая инициатива: перспективные проекты для Новгородской области" и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Никитиным.

Национальная технологическая инициатива является долгосрочной комплексной программой по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ключевым инструментом реализации НТИ определена система дорожных карт. Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь дорожных карт по направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Белоусов, Андрей Рэмович Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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