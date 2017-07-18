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Эквадор может увеличить добычу нефти, несмотря на соглашение ОПЕК+

Экономика и бизнес
18 июля, 10:32 UTC+3 ТАСС

Такое решение было принято из-за финансовых проблем, с которыми сталкивается страна вследствие падения цен на нефть на мировом рынке

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ТАСС, 18 июля. Эквадор может увеличить объемы добычи нефти, несмотря на соглашение ОПЕК+, из-за финансовых проблем, с которыми сталкивается страна вследствие падения цен на нефть на мировом рынке. Об этом сообщил министр нефти Эквадора Карлос Перес телеканалу Teleamazonas.

"Мы оценили производственный потенциал Эквадора: он составляет около 430 млн баррелей для Petroamazonas и около 115 миллионов баррелей для частных компаний. И мы приняли решение увеличивать добычу, поскольку это необходимо для страны", - заявил министр.

Перес также отметил, что Эквадор смог сократить добычу нефти только на 16 тыс. баррелей в сутки из-за финансовых проблем в стране. В соответствии с соглашением ОПЕК+ Эквадор должен был ограничить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.

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