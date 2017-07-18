Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Уральские авиалинии" не будут сокращать рейсы из-за ситуации с метеосводкой

Экономика и бизнес
18 июля, 14:27 UTC+3 ТАСС ТАСС 18, июля. /ТАСС

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" могут сократить часть рейсов из-за разногласий с поставщиком метеорологической информации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует сокращения рейсов из-за разногласий с поставщиком метеосводки. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла на себя обязательства по перевозке пассажиров в полном объеме и не планирует сокращения рейсов в связи со сложившейся ситуацией", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" могут сократить часть рейсов из-за разногласий с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", которая предоставляет авиакомпаниям и международным информационным системам метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов.

Как отмечает издание, в настоящее время "Авиаметтелеком" для международного распространения готовит сводки погоды по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. По данным газеты, "Уральские авиалинии" с ФГБУ не работают с 2012 года и получали всю информацию от международной информационной системы SITA, теперь ее количество сильно ограничено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
2
Новую Москву с центром столицы свяжут четыре новых станции метро
3
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
4
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
5
Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике
6
Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено
7
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
Темы дня
Реклама