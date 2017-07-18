"Уральские авиалинии" не будут сокращать рейсы из-за ситуации с метеосводкой

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ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует сокращения рейсов из-за разногласий с поставщиком метеосводки. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе авиакомпании.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла на себя обязательства по перевозке пассажиров в полном объеме и не планирует сокращения рейсов в связи со сложившейся ситуацией", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" могут сократить часть рейсов из-за разногласий с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", которая предоставляет авиакомпаниям и международным информационным системам метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов.
Как отмечает издание, в настоящее время "Авиаметтелеком" для международного распространения готовит сводки погоды по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. По данным газеты, "Уральские авиалинии" с ФГБУ не работают с 2012 года и получали всю информацию от международной информационной системы SITA, теперь ее количество сильно ограничено.