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"Энергомаш" намерен модернизировать испытательную базу для ракетных двигателей в Химках

Экономика и бизнес
18 июля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

"Энергомаш" намерен реализовать три стратегических инвестиционных проекта на общую сумму свыше 9 млрд рублей

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Головное предприятие АО "НПО Энергомаш имени академика Глушко" вложит 6,96 млрд руб. в реконструкцию и перевооружение завода ракетных двигателей в подмосковных Химках. Соответствующее соглашение размещено во вторник на сайте правительства и губернатора Московской области со ссылкой на министерство инвестиций и инноваций региона.

"Предметом соглашения является реализация инвестиционного проекта "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса для производства ракетных двигателей" на территории городского округа Химки Московской области", - отмечается в документе. Предприятие намерено модернизировать базу для испытания ракетного двигателя РД-191 и цех гальванопокрытий.

"Энергомаш" является инициатором трех стратегических инвестиционных проектов: "Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и цеха гальванопокрытий с очистными сооружениями", "Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД-191" и "Реконструкция энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций предприятия по трем проектам составит свыше 9 млрд рублей, отметили в министерстве. "Инвесторам предоставляются льготы в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5% и освобождения от уплаты налога на имущество в отношении созданных зданий/сооружений сроком на 4 года", - приводятся в материале слова министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

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