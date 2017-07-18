На выставке НТИ в Новгороде представили инновационные разработки со всей страны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Инновационные разработки для развития энергетики, медицины, безопасности, нейротехнологий и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на выставке "Национальная технологическая инициатива: перспективные проекты для Новгородской области" в Великом Новгороде. Среди них есть и проекты, которые были разработаны в Новгородской области, сообщил во вторник ТАСС советник губернатора региона по информационным технологиям Николай Курмышев.

"Те новгородских 10 проектов, которые демонстрируются на выставке, отобраны из 50 лучших разработок предприятий Новгородской области и планируются к внедрению как имеющие реальный эффект для экономики и социальных задач, которые традиционными способами решить было невозможно, - сказал он. - Это телемедицина, землепользование, использование технологий беспилотной аэрофотосъемки в разных отраслях экономики: архитектура и строительство, кадастровый учет и другие".

Советник уточнил, что частный бизнес в Новгородской области заинтересован в нескольких направлениях Национальной технологической инициативы (НТИ): AeroNet (развитие БПЛА), HealthNet (персональная медицина) и некоторых других. По его словам, регион позиционирует себя как территория, открытая для внедрения новых цифровых технологий, которые реально улучшат жизнь населения.

"Мы готовы стать пилотным регионом для любого из направлений НТИ", - добавил Курмышев, отметив, что проекты представлены научно-техническими организациями Новгородского госуниверситета, малыми инновационными предприятиями, ПАО "Акрон".

Как рассказали в университетской лаборатории AeroNet, в 2016 году впервые услугами аэрофотосъемки и программными разработками воспользовались сотрудники Росреестра по Новгородской области. "Дрон за 45 минут заснял территорию в 243 га, при обследовании пешком на это пришлось бы потратить 2 года", - уточнил представитель лаборатории.

Новые технологии в энергетике

"НТИ - это такая площадка, которая "вытягивает" интересные и перспективные российские компании и команды разработчиков. Мы познакомились в Великом Новгороде с компанией Geoscan и намерены применить их беспилотники для целей энергетиков: построения оптимальной топологии и моделирования сети", - поделился планами с корр. ТАСС руководитель подгруппы "Надежные гибкие сети" консорциума EnergyNet Владислав Воротницкий из Севастополя.

Собеседник агентства представил на выставке один из ключевых продуктов направления энергетики - "Цифровой район электрической сети". По его словам, инновационная модель энергосервиса, разработанная компанией, позволяет увеличить КПД изношенной энергосети на порядок и обеспечить бесперебойную подачу энергии конечному потребителю.

"За основу взяты технологии российских компаний, которые позволяет в существующую энергосеть интегрировать "умные элементы", тем самым модернизировать ее без существенных инвестиционных затрат, а также успешно конкурировать на глобальных рынках", - пояснил он.

Первый проект этого направления уже работает в Калининграде, при этом продолжительность отключений потребителей компании "Янтарьэнерго" снизилась на 80%. Как рассказал Воротницкий, этот проект будет также реализован в Севастополе и на Валдае в Новгородской области, при этом планируется внедрить технологии повышения надежности, работать над минимизацией потерь электроэнергии, повышением управляемости сети.

Нейротехнологии и инновации в сельском хозяйстве

Систему контроля бодрствования водителей Sleep Allert, которая состоит из нейрокепки и браслета и призвана не позволять водителю заснуть за рулем, также представили в Великом Новгороде. Проект получил известность после того, как президент Владимир Путин, побывав на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, оценил работу изобретения и назвал его "нужной вещью".

Как рассказал гендиректор Neuromatix (Санкт-Петербург) Владимир Статут, проект создан в рамках направления "нейротехнологии", уже выпущены первые 500 экземпляров комплекта.

"После "Иннопрома" обсуждаем вопросы поставок с компаниями в Свердловской области здесь, в Великом Новгороде, пришли письма из нескольких других регионов. Интерес проявляют крупные логистические пассажирские компании, хотя изначально мы ориентировались на конечного клиента", - пояснил он.

В петербургском Агрофизическом научно-исследовательском институте с 2005 года занимаются разработкой мобильного комплекса оцифровки агроландшафтов и построения электронных карт плодородия полей. Оборудование можно прикрепить к летающему беспилотнику, любому наземному транспорту или исследовать почву непосредственно в поле, рассказал ТАСС директор НИИ Юрий Чесноков.

"Мы создаем big data, большой объем данных, который позволяет аграриям определить недостающие микроэлементы в земле, ее влажность, засоренность сорными растениями", - рассказал он, добавив, что применение научных разработок института позволило улучшить классность зерновых в 30 хозяйствах Ленинградской области.

Выставку посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который 18 июля провел в Великом Новгороде заседание президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию.

НТИ является долгосрочной комплексной программой по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ключевым инструментом реализации НТИ определена система дорожных карт. Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь дорожных карт по направлениям: AutoNet, AeroNet, MariNet, NeuroNet, EnergyNet, HealthNet, TechNet.