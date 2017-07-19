Минфин: маркировка пива возможна по аналогии с шубами и лекарствами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Прослеживание массовых товаров, таких как пиво, необходимо делать на основе современных методов маркировки. Такое мнение выразил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин.

"Вводить маркировку (пива - прим. ред.) можно, но такие марки, которые крепятся на другие алкогольные напитки, (использовать) сложно. Сейчас проходит закон о маркировке лекарств, шуб. Если мы собираемся, а мы собираемся в России вводить маркировку не только подакцизных товаров, то имеет смысл маркировки массовых товаров, таких как пиво, размышлять на тему более современных методов", - сказал замминистра.

Трунин не уточнил, как именно могут ставиться такие метки, отметив, однако, что это будут не акцизные марки на бумажном носителе.

Маркировка пива и пивных напитков

Росалкогольрегулирование также концептуально поддерживает маркировку пива и пивных напитков федеральными специальными акцизными марками.

Об этом говорилось в письме главы ведомства Игоря Чуяна депутату Госдумы Андрею Голушко (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

При этом Чуян подчеркивал, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее различные объемы, а также возможность продажи этой продукции на розлив.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил начать маркировать пиво и пивные напитки акцизными марками, по аналогии с остальной алкогольной продукцией.

Сейчас пиво не маркируется акцизными марками. Кроме того, производство (в малых пивоварнях), перевозка и продажа пива и пивных напитков не подлежит обязательной фиксации в Единой государственной автоматизированной системе (ЕГАИС).

Действующие проекты по маркировке

В России действуют два проекта по маркировке продукции: меховых изделий и лекарств. Проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий стартовал весной 2016 г., а с августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭС. То есть в странах ЕврАзЭС запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха.

RFID-метки (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) способны хранить данные и передавать их бесконтактным способом с помощью радиоволн.

"Наличие метки подтверждает, что с товара были в полном объеме уплачены все налоговые и таможенные платежи. Если товар не маркирован, то оборот такого товара будет запрещен, и, таким образом, будет дополнительно обеспечено исполнение налогового и таможенного законодательства, причем не только в РФ", - заявлял ранее Трунин.

С февраля 2017 г. в России также стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта. По информации Росздравнадзора, в рамках эксперимента будут маркированы 60 торговых наименований, в том числе 10 лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, 30 из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

С 2018 г. планируется сделать маркировку двоичным штрих- кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов в России.

Министерство промышленности и торговли России в марте 2017 г. предложило расширить перечень продукции, на которые надо распространить маркировку по аналогии с меховыми изделиями. В перечень вошли колесные диски, верхняя одежда и некоторый текстиль, сообщал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в пилотном режиме маркировка может заработать уже в этом году.