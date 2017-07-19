Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении правительственный законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа при его отсутствии.

Изменения предусматривается внести в Воздушный кодекс РФ. По словам разработчиков, в первую очередь инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок. Проект закона устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади. Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

Ко второму чтению уточняется, что "норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна". При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Согласно проекту закона, перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.

Ко второму чтению также уточняется возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета.

Законопроект создает условия для формирования и работы низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, указывали авторы в сопроводительных материалах.