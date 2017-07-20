"Вертолеты России" поставят компании РВС два медицинских вертолета "Ансат"

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 договорился с компанией Русские вертолетные системы (РВС) о поставке двух медицинских вертолетов "Ансат". Машины будут поставлены в 2018 году, говорится в пресс-релизе холдинга.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки.

Как отмечается в сообщении, вертолеты будут применяться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России.

Ранее в четверг "Вертолеты России" договорились о поставке 10 вертолетов в Китай, в том числе и пяти вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации.

"Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.