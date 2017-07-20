Новикомбанк подписал 15 соглашений на МАКС-2017

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Новикомбанк подписал 15 соглашений за три дня деловой программы Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017 ) с различными компаниями, в том числе предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила в четверг ТАСС председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
"Планировали подписать порядка 12 соглашений с лидерами отрасли. После трех дней подписали уже 15. Причем большая часть из них наполнена конкретным содержанием в виде кредитов и банковских гарантий", - отметила Георгиева.
Общий объем сделок, подписанных банком на МАКС, составил несколько десятков миллиардов рублей.
В ходе авиасалона Внешэкономбанк и Новикомбанк договорились о совместной поддержке инвестиционных проектов с целью диверсификации ОПК. В рамках соглашения предусматривается возможность синдицированного кредитования проектов Ростеха по диверсификации ОПК.
"Мы знаем все эти предприятия, мы знаем, как у них происходит инвестиционная оценка всех этих проектов, мы глубоко погружены. Нам элементарно просчитать любые риски в данном случае, поэтому ключевое преимущество Новикомбанка - мы очень быстро можем принять решение", - отметила в этой связи Георгиева.
Она пояснила, что в рамках диверсификации Новикомбанк, в частности, финансирует возрождение станко- инструментальной промышленности, где и "будут делать высокоинтеллектуальную гражданскую продукцию"
С Новикомбанком на МАКС подписали соглашения ОАК, ОДК, "Иркут", "Швабе", "Вертолеты России" и другие предприятия.
В том числе для "Швабе" Новикомбанк откроет кредитную линию сроком на 3 года. Деньги пойдут на пополнение оборотных средств и финансирование контрактов. С "Вертолетам России" Новикомбанк подписал соглашение на 3 млрд рублей для финансирования уставной деятельности холдинга.
"Новикомбанк финансирует оборотный капитал предприятий, экспортные контракты, а также работы в рамках гособоронзаказа. Причем обслуживание у нас лучшее из-за индивидуального подхода, у нас нет электронной очереди, а есть прямой контакт", - отметила Георгиева.
"Кроме того, мы обновили линейку по зарплатным продуктам для сотрудников - у нас одно из лучших предложений на рынке", - добавила она.
Новикомбанк осуществляет комплексное обслуживание авиационных и других промышленных предприятий по всему спектру банковских услуг, включая кредитование, гарантийную поддержку, размещение средств, сопровождение госконтрактов и т.д. Новикомбанк является уполномоченным банком по обслуживанию исполнения государственного оборонного заказа.
По состоянию на 1 июля 2017 года общий объем финансирования, выделенного банком промышленным предприятиям, превысил 90 млрд рублей, в том числе по линии авиастроения - 48 млрд рублей. Также Новикомбанк предоставил предприятиям авиационной отрасли гарантии на сумму более 10 млрд рублей.