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Минфин предлагает с 2018 г. считать объем валютных интервенций по фактическому курсу рубля

Экономика и бизнес
20 июля, 21:52 UTC+3 МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Сейчас ведомство рассчитывает объем закупок, исходя из котировок нефти Urals, фактически сложившегося курса рубля и прогнозируемого курса

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минфин России с 2018 года изменит формулу расчета объемов валютных интервенций таким образом, что при закупках будет учитываться только фактический, а не прогнозный курс рубля. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Действующий механизм определения объемов операций на валютном рынке учитывает в расчете прогнозный курс рубля, что может приводить к некоторой процикличности объемов операций относительно потоков капитала. Использование в расчете фактического курса рубля позволяет этого избежать. В том числе и в этом состоит отличие действующего переходного бюджетного правила от той конструкции, которая в настоящий момент рассматривается в Федеральном Собрании и, надеюсь, заработает с 2018 года", - сообщил замминистра.

Сейчас Минфин рассчитывает объем закупок, исходя из котировок нефти марки Urals, фактически сложившегося курса рубля и прогнозируемого курса.

Замминистра отметил, что Минфин с февраля текущего года осуществляет операции на валютном рынке в соответствии с переходными положениями бюджетных правил. "Их основная цель - снижение зависимости внутренних экономических условий, включая реальный эффективный обменный курс рубля, от динамики цен на нефть. Уже видим неплохие результаты: с момента запуска операций снизилась и корреляция курса с нефтью, и повысилось доверие к проводимой политике, что можно наблюдать и в динамике потоков капитала", - сказал он.

Для текущих расходов

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход Казначейства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

В феврале 2017 года Минфин начал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.

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