Schlumberger достигла соглашения о приобретении более половины акций российской EDC

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ТАСС, 21 июля. Международная нефтесервисная компания Schlumberger объявила в четверг о достижении соглашения о приобретении 51% акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Schlumberger.
"Соглашение расширяет успешные долгосрочные отношения, которые две компании установили в 2011 году", - говорится в сообщении.
Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В начале июля сообщалось, что на утверждение ФАС сделки по покупке доли в EDC рассчитывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В 2011 году Schlumberger и Eurasia Drilling Company закрыли сделку по обмену активами. Соглашение предусматривало, что Schlumberger в течение пяти лет будет предоставлять российской компании услуги и технологии в сфере бурения.
В начале 2015 года стало известно, что Schlumberger планирует приобрести 45,65% акций EDC за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между двумя компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций EDC в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда ее затормозили российские власти, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.
Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для нефтегазовой отрасли. Компания начала работать в России в 1929 году. В числе заказчиков Schlumberger крупнейшие компании российской нефтяной и газовой промышленности - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть".
Компания Eurasia Drilling образована на базе сервисных активов "Лукойла", которые были приобретены в 2004 г. структурами Александра Джапаридзе.