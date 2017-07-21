Schlumberger достигла соглашения о приобретении более половины акций российской EDC

ТАСС, 21 июля. Международная нефтесервисная компания Schlumberger объявила в четверг о достижении соглашения о приобретении 51% акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Schlumberger.

"Соглашение расширяет успешные долгосрочные отношения, которые две компании установили в 2011 году", - говорится в сообщении.

Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В начале июля сообщалось, что на утверждение ФАС сделки по покупке доли в EDC рассчитывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Предыстория сделки

В 2011 году Schlumberger и Eurasia Drilling Company закрыли сделку по обмену активами. Соглашение предусматривало, что Schlumberger в течение пяти лет будет предоставлять российской компании услуги и технологии в сфере бурения.

В начале 2015 года стало известно, что Schlumberger планирует приобрести 45,65% акций EDC за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между двумя компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций EDC в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда ее затормозили российские власти, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.

Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для нефтегазовой отрасли. Компания начала работать в России в 1929 году. В числе заказчиков Schlumberger крупнейшие компании российской нефтяной и газовой промышленности - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть".

Компания Eurasia Drilling образована на базе сервисных активов "Лукойла", которые были приобретены в 2004 г. структурами Александра Джапаридзе.