Госдума приняла закон о страховании перевозчиков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, совершенствующий процедуру обязательного страхования ответственности перевозчиков.

Документ предусматривает возможность освобождения страховщика от выплаты, если страховой случай наступил в результате диверсии или теракта. "Перевозчик, как правило, не имеет возможности предотвратить диверсии и террористические акты", - говорится в пояснительной записке к документу. Предполагается, что выплаты по таким событиям осуществляет правительство, отмечали ранее в Национальном союзе страховщиков ответственности.

Кроме того, принятые ко второму чтению поправки предусматривают, что при происшествии на метрополитене процедура возмещения вреда пассажиру устанавливается федеральным органом исполнительной власти, который регулирует сферу транспорта (метрополитен в законе имеет особый статус - он не страхует свою ответственность, а сам выплачивает компенсации пострадавшим пассажирам).

Положения закона

Документ, внесенный правительством РФ, был принят в первом чтении в октябре 2016 года. Закон уточняет понятие "пассажир": отдельно прописано, что пассажиром считается ребенок, перевозимый бесплатно или по льготному тарифу, в том числе без предоставления отдельного места.

Существующий порядок не гарантирует возмещения при наступлении страхового случая при перевозке детей, которые едут вместе с пассажиром, следовало из пояснительной записки к документу.

Также закон уточняет понятие "перевозчик" - под ним подразумеваются любые виды транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы и кодексы, а также монорельсовый транспорт. В документе отмечается, что положения закона не распространяются на перевозки легковыми такси (там действует закон об ОСАГО), а также монорельсовым транспортом. Ответственность перевозчика распространяется также на физлиц, ИП и юрлиц, фактически осуществляющих перевозки физлиц автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (кроме перевозок физлицом для личных, семейных, домашних нужд), при отсутствии договора обязательного страхования.

Кроме того, при наступлении страхового случая (происшествия на транспорте, в результате которого был причинен вред жизни, здоровью или имуществу пассажиров) перевозчик обязан в течение пяти дней сообщить выгодоприобретателям (чьи данные у него есть) об их правах на страховую выплату, а также о страховой компании, где они могут ее получить. Сейчас такой обязанности у перевозчиков нет.

Закон предусматривает при причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего обязанность страховщика осуществлять предварительную выплату в размере 100 тыс. рублей в течение трех дней с получения заявления (многие страховщики сейчас делают это добровольно). Обязанность по разработке ряда документов, необходимых для получения компенсации, будет возложена на Минтранс. Страховщики и метрополитен будут подвергаться финансовым санкциям за просрочку выплаты или за отсутствие мотивированного отказа в такой выплате. За каждый день просрочки уплачивает выгодоприобретателю неустойку - пеню в размере 1% от несовременно выплаченной суммы компенсации.

За нарушение сроков направления выгодоприобретателю мотивированного отказа в выплате компенсации за каждый день просрочки, как и страховщики, метрополитен будет уплачивать 0,05% размера страховой суммы по виду причиненного вреда. При этом общий размер неустойки, подлежащий выплате, не может превышать размера причитающейся компенсации.

Поправками ко второму чтению документа было определено, что выплаты производятся в размере реального ущерба, заявленного выгодоприобретателем, но не более чем 600 рублей за 1 кг веса багажа (если при перевозке он был зарегистрирован как багаж) и 11 тыс. рублей за иное имущество при причинении вреда имуществу потерпевшего.

Закон исключает случаи двойного страхования. Это актуально для воздушных перевозок - для соответствия деятельности авиакомпаний международным стандартам и требованиям международных организаций (Чикагской, Токийской, Монреальской, Варшавской конвенциям и др.) предусмотрен специальный режим страхования ответственности. В законе оговаривается, что если у перевозчика есть добровольная страховка, заключенная на условиях и с лимитами выплат, не уступающих требованиям российского закона, его обязанность по заключению договора обязательного страхования считается исполненной.

Закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков действует в России с 1 января 2013 года. Согласно его положениям, при происшествии на транспорте за гибель пассажира полагается страховая выплата в размере 2,025 млн руб. Размер выплаты пострадавшим рассчитывается в зависимости от тяжести травм.

Отдельно в документе выделен метрополитен - он не обязан покупать страховку, как другие перевозчики, но при этом самостоятельно отвечает перед пассажирами в тех же объемах и на тех же условиях, что и страховщики в рамках закона.