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Reuters: "Роснефть" и PDVSA пересмотрят условия выплаты по контракту о поставке нефти

Экономика и бизнес
21 июля, 13:40 UTC+3 ТАСС

Данный шаг предотвратит последствия возможных экономических санкций правительства США против Венесуэлы

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ТАСС, 21 июля. "Роснефть" и венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA ведут переговоры об изменении условий обеспечения крупного кредита, взятого венесуэльской компанией у "Роснефти" в рамках контракта на поставку нефти и нефтепродуктов. Данный шаг призван предотвратить последствия возможных экономических санкций американского правительства против Венесуэлы, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Ранее в качестве обеспечения кредита в размере $1,5 млрд выступали 49,9% акций американской компании Citgo - дочерней структуры PDVSA. Альтернативу этому залоговому обязательству, по информации Reuters, составят восемь соглашений между компаниями, которые обсуждаются на этой неделе в Москве.

По ним "Роснефти", в том числе, причитаются доли в трех нефтяных месторождениях в венесуэльском штате Сулия, а также доли в двух морских месторождениях природного газа, право продавать доли в добыче нефти от всех совместных проектов с PDVSA, а также участвовать в принятии решений по крупным закупкам.

Помимо этого, PDVSA выплатит "Роснефти" просроченные дивиденды по совместному предприятию Petromonagas.

В понедельник сообщалось о том, что Соединенные Штаты могут запретить импорт нефти из Венесуэлы в качестве новых санкций в отношении Каракаса. Таким, по словам американского президента Дональда Трампа, станет ответ на решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную Ассамблею.

"Роснефть" и PDVSA ранее заключили долгосрочный контракт на поставку нефти и нефтепродуктов. Он предусматривает поставку свыше 1,6 млн тонн нефти и 7,5 млн тонн нефтепродуктов в течении последующих 5 лет. Предоплата по контракту составляет $2 млрд. "Роснефть" в 2016 году выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму порядка $1,5 млрд, в рамках контракта на поставку нефти.

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