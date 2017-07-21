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Иск о банкротстве завода Nissan подан из-за ошибки в документации приставов

Экономика и бизнес
21 июля, 15:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июля. /ТАСС

Заявление казанского юриста Минеева не связано с финансовым состоянием компании, сообщили в пресс-службе предприятия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Иск о банкротстве ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", который подал казанский юрист Евгений Минеев, вызван ошибкой в документации судебных приставов и не связан с финансовым состоянием компании. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

Иск о банкротстве петербургского завода Nissan поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля. Заявление было подано казанским юристом Минеевым. Дата заседания пока не назначена. Истец оперативно не прокомментировал ТАСС причину подачи иска.

"ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" всегда неукоснительно исполняет решения судов, в том числе о денежных взысканиях. Нам известно о производстве по данному делу. Оно никак не связано с финансовым состоянием компании, а вызвано ошибкой в документации, допущенной службой судебных приставов, что вызвало задержку оплаты и резкое недовольство истца. Ситуация будет разрешена в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что завод Nissan в Санкт-Петербурге набирает 450 сотрудников и переходит на двухсменный график работы. Ожидается, что производство автомобилей в 2017 году увеличится на 20%.

В августе 2016 года петербургский завод Nissan ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") возобновил производство автомобилей после корпоративного отпуска, который продолжался с 25 июля. На предприятии собирают модели X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai. Производство велось в одну смену с апреля 2016 года, тогда же компания сократила 400 человек из-за спада автомобильного рынка в России. Проектная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год.

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