Путин назвал идею единой мировой валюты хорошей, но сегодня малореальной

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Создание единой мировой валюты в будущем возможно, это хорошая идея, но сегодня шансов на ее реализацию мало. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать вот сейчас, во всяком случае. У нас есть биткоины и другие всякие валюты. Наше отношение к этому сегодня очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня", - сказал Путин.
По словам президента, еще совсем недавно были отмечены большие колебания на рынке криптовалют.
"Это может привести к очень серьезным потерям для тех людей или для тех структур, юридических лиц, которые вкладываются в эти валюты. На сегодня это сложно реализуемые проекты. Но в будущем это, конечно, возможно. И если об этом будущем думать, то думать нужно уже сейчас, и в этом смысле, наверное, ничего даром не пропадет. Желаю вам удачи", - сказал Путин.