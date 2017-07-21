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Россельхозбанк выплатил вкладчикам "Югры" 22% от выделенных страховых выплат

Экономика и бизнес
21 июля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В банке сообщили, что более 50% из обратившихся за выплатой вкладчиков предпочли оставить свои сбережения в Россельхозбанке

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россельхозбанк выплатил 22% от общей суммы страховых выплат, выделенных на банк для проведения компенсаций вкладчикам "Югры". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

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В банке также отметили, что более 50% из обратившихся за выплатой вкладчиков предпочли оставить свои сбережения в Россельхозбанке. Сумму выплаченных компенсаций в кредитной организации не уточнили.

Ранее сообщалось, что в первый день страховых выплат Сбербанк компенсировал 21,8 млрд рублей вкладчикам банка "Югра", страховые выплаты в банке ВТБ24 составили 10 млрд рублей.

Выплаты страховых возмещений вкладчикам "Югры" проводятся с 20 июля через банки-агенты ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

История "Югры"

Банк России 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Кроме того, по данным источника в банковских кругах, Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры".

Центробанк, в свою очередь, 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России по "Югре".

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