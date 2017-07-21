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ВТБ24 и "Открытие" выплатили вкладчикам "Югры" треть запланированных страховых возмещений

Экономика и бизнес
21 июля, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Клиенты оставили на счетах ВТБ24 около 70% полученных средств

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ВТБ24 и "ФК Открытие" выплатили около трети от запланированного объема страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" за два дня выплат, говорится в пресс-релизах кредитных организаций, опубликованных в пятницу.

В ВТБ24 уточнили, что выплатили 22,6 тысячи вкладчиков "Югры" порядка 20 млрд рублей при общем объеме страхового возмещения в 66,5 млрд. При этом около 70% полученных средств клиенты оставили на счетах ВТБ24.

Банк "Открытие" выдал вкладчикам "Югры" уже более трети от запланированного объема страхового возмещения, сумму выплаченных компенсаций в кредитной организации не уточнили. Отмечается, что более половины вкладчиков решили открыть вклад в выдавшем возмещение банке.

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Ранее сообщалось, что Россельхозбанк выплатил порядка 22% от общей суммы страховых выплат, выделенных банком для проведения компенсаций вкладчикам "Югры". Сбербанк в первый день страховых выплат вкладчикам "Югры "компенсировал 21,8 млрд рублей. Выплаты страховых возмещений проводятся с 20 июля через банки-агенты ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

Банк России 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Кроме того, по данным источника в банковских кругах, Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры". Центробанк, в свою очередь, 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России по "Югре".

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