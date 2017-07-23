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СМИ: Китай начал испытания самого быстрого в стране подвесного монорельса

Экономика и бизнес
23 июля, 10:02 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, июля. /ТАСС

По словам разработчиков проекта, максимальная расчетная скорость движения поезда составит 80 км в час

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ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Китайская компания CRRC Qingdao Sifang начала ходовые испытания самого быстрого в КНР подвесного состава в городе Циндао (провинция Шаньдун). Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV), монорельсу уже удалось поставить несколько национальных рекордов.

По словам разработчиков проекта, максимальная расчетная скорость движения поезда составит 80 км в час, однако при перевозке пассажиров состав будет двигаться со скоростью не выше 70 км в час. Перепады высот при прокладке монорельса могут составлять до 100 метров на 1 км пути. Каждый поезд сможет перевозить до 510 пассажиров.

Согласно данным компании-разработчика, монорельс обладает меньшим весом по сравнению с обычным поездом метро, что делает его более дешевым в эксплуатации; кроме того, он создает гораздо меньше шума при движении. Инженеры также отмечают, что строительство подвесных железных дорог и их эксплуатация будут дешевле по сравнению с прокладкой и обслуживанием подземки. Помимо этого, на возведение подобной инфраструктуры требуется гораздо меньше времени. По мнению специалистов компании, проект обладает большими перспективами для внедрения в плотной городской застройке, горной и холмистой местности, а также для прокладки транспортных линий через ландшафтные парки.

Как отмечает телеканал, Китай стал третьей в мире страной, овладевшей подобной технологией. Подвесные поезда также эксплуатируются в Германии и Японии.

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