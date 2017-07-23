Объем добычи нефти в России в июле составил 10,947 млн баррелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Объем добычи нефти в России в июле 2017 составил 10,947 млн баррелей - на 300 тыс. баррелей ниже уровня октября, взятому за базовый уровень в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В июле у нас было 10,947 (млн баррелей), минус 300 (тыс баррелей - прим. ТАСС) от октября", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Целевого уровня сокращения в рамках сделки с ОПЕК Россия достигла еще в мае.

Как сообщалось ранее, Россия и ОПЕК продлили действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев с 1 июля до конца марта 2018 года на прежних условиях.

Новак также заявил, что министерский комитет 24 июля обсудит рост добычи нефти в Ливии и Нигерии.

"Конечно, мы будем обсуждать текущую ситуацию по всем странам. В том числе, Ливию и Нигерию", - сказал российский министр.

Вопрос о росте добычи в этих странах обсуждался на техническом комитете на уровне экспертов 22 июля. Генсек картеля Мухамед Баркиндо отмечал в беседе с журналистами, что делегации от Ливии и Нигерии предоставили на встрече все цифры и планы по своей добыче, они соответствуют тем сложностям, с которыми столкнулись эти страны, отметил он.

Ливия и Нигерия - два члена ОПЕК, которые освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной политической обстановки в этих странах. Между тем, их добыча растет и достигла рекордных уровней, что негативно влияет на эффект от сокращения, предпринятого участниками соглашения.

По оценке МЭА, совокупно Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Тогда их добыча составляла, по данным агентства, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. Рост добычи в этих странах, которые были освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей, по данным агентства.