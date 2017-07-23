Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем добычи нефти в России в июле составил 10,947 млн баррелей

Экономика и бизнес
23 июля, 14:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июля. /ТАСС

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что это на 300 тысяч баррелей ниже базового уровня ОПЕК

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Объем добычи нефти в России в июле 2017 составил 10,947 млн баррелей - на 300 тыс. баррелей ниже уровня октября, взятому за базовый уровень в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В июле у нас было 10,947 (млн баррелей), минус 300 (тыс баррелей - прим. ТАСС) от октября", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Целевого уровня сокращения в рамках сделки с ОПЕК Россия достигла еще в мае.

Как сообщалось ранее, Россия и ОПЕК продлили действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев с 1 июля до конца марта 2018 года на прежних условиях.

Новак также заявил, что министерский комитет 24 июля обсудит рост добычи нефти в Ливии и Нигерии.

"Конечно, мы будем обсуждать текущую ситуацию по всем странам. В том числе, Ливию и Нигерию", - сказал российский министр.

Вопрос о росте добычи в этих странах обсуждался на техническом комитете на уровне экспертов 22 июля. Генсек картеля Мухамед Баркиндо отмечал в беседе с журналистами, что делегации от Ливии и Нигерии предоставили на встрече все цифры и планы по своей добыче, они соответствуют тем сложностям, с которыми столкнулись эти страны, отметил он.

Ливия и Нигерия - два члена ОПЕК, которые освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной политической обстановки в этих странах. Между тем, их добыча растет и достигла рекордных уровней, что негативно влияет на эффект от сокращения, предпринятого участниками соглашения.

По оценке МЭА, совокупно Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Тогда их добыча составляла, по данным агентства, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. Рост добычи в этих странах, которые были освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей, по данным агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет
2
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
3
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
4
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
5
Украинские силовики нанесли удары по западной части Донецка
6
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама