Новак: Ливия и Нигерия должны присоединиться к сделке ОПЕК+ после стабилизации добычи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Ливия и Нигерия, освобожденные от обязательств сокращать добычу в рамках соглашения с ОПЕК, должны в будущем присоединиться к сделке. Такое мнение выразил в воскресенье российский министр энергетики Александр Новак, его слова приводит министерство.

"Я думаю, что эти страны должны присоединиться к действиям других ответственных производителей и внести свой вклад в меры по ребалансировке рынка как только они достигнут стабильного уровня добычи", - сказал он.

Вопрос о росте добычи в этих странах обсуждался на техническом комитете в Санкт-Петербурге на уровне экспертов 22 июля. Генеральный секретарь картеля Мухамед Баркиндо отмечал в беседе с журналистами, что делегации от Ливии и Нигерии предоставили на встрече все цифры и планы по своей добыче и они соответствуют тем сложностям, с которыми столкнулись эти страны, отметил он.

Напомним, Ливия и Нигерия - два члена ОПЕК, которые освобождены от обязательств сокращать добычу нефти из-за нестабильной политической обстановки в этих странах. Между тем, их добыча растет и достигла рекордных уровней, что негативно влияет на эффект от сокращения, предпринятого участниками соглашения.

По оценке МЭА, совокупно Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Тогда их добыча составляла, по данным агентства, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. Рост добычи в этих странах, которые были освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей, по данным агентства.