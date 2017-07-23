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Новак: Россия и Саудовская Аравия займутся производством оборудования для нефтедобычи

Экономика и бизнес
23 июля, 23:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июля. /ТАСС

Глава Минэнерго добавил, что российские и саудовские компании в настоящее время изучают возможности для совместных проектов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия, ведущие участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, обсуждают кооперацию в нефтесервисе и производстве оборудования для нефтедобывающей промышленности. Об этом в воскресенье заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, его слова приводит министерство.

"Наиболее обещающие области в нашем сотрудничестве с саудовскими партнерами это создание и последующее внедрение технологий для нефтегазовой промышленности, нефтесервис и транспорт углеводородов, равно как и разработка и совместное производство оборудования для этой отрасли", - сказал министр.

Он также добавил, что российские и саудовские компании в настоящее время изучают возможности для совместных проектов.

Ранее в интервью ТАСС на ПМЭФ министр энергетики королевства Халед аль-Фалех говорил, что Россия и Саудовская Аравия также рассматривают создание фонда с участием PIF (Public Investment Fund, суверенный фонд Саудовской Аравии, прим. ТАСС) и РФПИ, который будет специализироваться на компаниях из сферы энергетики. Он будет не только покупать существующие активы, но и создавать возможности для российских компаний для инвестиций в Саудовскую Аравию и другие страны, отмечал министр.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия Саудовская Аравия
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Новак, Александр Валентинович
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