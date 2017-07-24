Курс доллара к рублю на открытии торгов подрос до 59,4 руб.

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,40 руб. Курс евро поднялся на 2 копейки до 69,24 руб.
Индекс ММВБ в начале торгов опустился на 0,09% и достиг отметки в 1923,37 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,4%, до уровня 1020,39 пункта.