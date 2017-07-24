ОПЕК+ будет мониторить экспорт нефти наравне с данными по добыче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Участникам соглашения о сокращении добычи необходимо мониторить данные по экспорту нефти наравне с данными по добыче. Об этом во время приветственной речи перед заседанием мониторингового комитета при ОПЕК заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовский Аравии Халед аль-Фалех.

"Нам необходимо включить данные по экспорту в мониторинг вместе с данными по добыче", - подчеркнул министр.

По его словам, рынок нефти сейчас находится под давлением "медвежьих" настроений, несмотря на ряд позитивных трендов. "Мы ожидаем, что в 2017 году спрос на нефть вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки вместо 1 млн в I квартале этого года", - сказал он, отметив, что основной вклад в рост спроса внесут Китай, Индия и США.

Он также добавил, что глобальные коммерческие запасы нефти за полгода снизились на 90 млн баррелей и превышают пятилетнюю норму всего на 250 млн баррелей вместо 340 млн баррелей в январе этого года, сообщил саудовский министр. Аль-Фалех также заметил, что коллективные действия ОПЕК позволили сократить предложение на 350 млн баррелей за полгода.

При этом министр отметил, что несмотря на эти позитивные факторы, на рынок давят "медвежьи" настроения, этому способствует рост добычи в Ливии и Нигерии и прогноз по добыче нефти в США.

Добыча в Ливии и Нигерии

Кроме того, Фалех сообщил, что участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поддерживают Ливию и Нигерию в их работе по стабилизации добычи, но проанализируют влияние этого фактора на спрос.

"Конечно, мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам [Ливии и Нигерии] в их стремлении восстановить добычу. В то же время комитет должен изучить, какое влияние этот рост окажет на мировой спрос", - сказал он.

Министр также отметил, что, несмотря на "прекрасное исполнение обязательств" в целом по альянсу производителей, некоторым странам "следует улучшить свои показатели".

Ранее СМИ сообщали, что рост добычи нефти в Нигерии и Ливии беспокоит некоторых членов ОПЕК, и организация обсуждает возможность введения для них ограничений, так как рост поставок нефти из этих стран ухудшает эффект от сокращения, предпринятого другими членами картеля.

По оценке Международного энергетического агентства, в июне совокупно Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Тогда их добыча составляла, по данным агентства, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. В агентстве подчеркивают, что рост добычи в этих странах, освобожденных от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей.

Нигерия пообещала поддержать меры ОПЕК по стабилизации рынка после того, как восстановит свою добычу.